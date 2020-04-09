بان كي مون وقادة العالم يدعون إلى جمع تمويل عالمي لمواجهة كورونا

Photo : YONHAP News

حث الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" وعشرات من قادة العالم السابقين والحاليين، مجموعة الدول الصناعية العشرين على إنشاء صندوق طوارئ، لمحاربة تفشي فيروس كورونا-19 في العالم.وفي خطاب تم إرساله إلى حكومات مجموعة العشرين يوم الاثنين، دعا أولئك القادة إلى اتخاذ "إجراءات محددة عاجلة"، بما في ذلك إنشاء صندوق للطوارئ بقيمة 8 مليارات دولار للمساعدة في منع حدوث موجة ثانية من العدوى.وشدد القادة على أن العالم بأسره مرتبط بتهديدات الوباء، وحثوا الدول الغنية على جمع 35 مليار دولار لدعم الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، و150 مليار دولار إضافية للدول النامية. كما طلبت الرسالة من المجتمع الدولي التنازل مؤقتًا عن سداد ديون البلدان الفقيرة.وقد وقع ما مجموعه 165 شخصًا على الرسالة، بمن في ذلك "بان كي مون" و92 من الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين، والعديد من العلماء والقادة الحاليين.