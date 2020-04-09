ستاندرد آند بورز تتوقع استمرار تخفيض تصنيف الشركات الكورية

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قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" إن تخفيض التصنيف الائتماني للشركات الكورية الجنوبية سيستمر على الأرجح في الوقت الحالي.وأوضحت الوكالة أمس الأربعاء إن ثلث عدد الشركات الكورية الجنوبية الخاضعة لتصنيفاتها ستُعطى توقعات "سلبية" أو توضع في قائمة "المراقبة الائتمانية السلبية"، مشيرة إلى أن تخفيض التصنيف يعد استمرارًا للاتجاه الذي لوحظ العام الماضي، لكنه يزداد سوءًا الآن بسبب انتشار فيروس كورونا. وقالت إن هذا التوجه سوف يستمر على الأرجح لفترة أطول بالنظر إلى احتمال تفاقم التراجع في أرباح الشركات الكورية في النصف الأول من هذا العام.وخصت "ستاندرد آند بورز" شركات تكرير النفط المحلية كشركات محتملة لتعديل التصنيف، مشيرة إلى خسائرها المحتملة بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب، إلى جانب شركات الطيران والفنادق وصناعات التوزيع.