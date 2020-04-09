الحكومة الكورية تزيد دعم إجازة رعاية الأسرة

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قررت الحكومة زيادة الدعم المالي للآباء والأمهات الذين يأخذون إجازة لرعاية أطفالهم، وسط عمليات الإغلاق الطويلة لمراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال وبدء الفصل الدراسي الجديد عبر الإنترنت.وأعلن وزير المالية "هونغ نام كي" عن تلك الخطوة اليوم الخميس خلال اجتماع حكومي لمناقشة إجراءات الاستجابة لفيروس كورونا-19.وقال "هونغ" إن الحكومة ستقدم ما يصل إلى 500 ألف وون للآباء والأمهات العاملين الذين يأخذون ما يسمى بـ"إجازة رعاية الأسرة" وإجازة تصل إلى عشرة أيام.وفي الوقت الحالي، يمكن للموظفين الحصول على إجازة لمدة تصل إلى خمسة أيام، مع حد أقصى من الدعم بقيمة 250 ألف وون.وقال الوزير إن الميزانية ذات الصلة من المتوقع أن تزيد بمقدار 30 مليار وون لتصل إلى إلى 52.9 مليارات وون بعد هذا الإجراء، موضحا أن الحكومة تخطط لاستخدام صندوق احتياطي خاص بها لتغطية المبلغ الزائد.