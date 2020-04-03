حظر الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات بدءا من اليوم

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بدءا من اليوم وحتى موعد الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 15 من هذا الشهر، سيتم حظر الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي حولها، أو نقلها عبر وسائل الإعلام.وشدد مركز المراقبة على الانتخابات على أنه لا يمكن بدءا من اليوم الإعلان عن النتائج التي تسمح بتوقع مدى تأييد الأحزاب أو المرشحين، وذلك حتى الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الخامس عشر من هذا الشهر الذي ستنتهي فيه عملية التصويت.ولكن يمكن الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت حتى أمس أو نقلها عبر وسائل الإعلام، وأيضا إعلان نتائج الاتسطلاعات التي جرت خلال هذه الفترة بعد الساعة السادسة من مساء يوم الخامس عشر من أبريل.وأشار المركز على أن الإعلان عن النتائج أو نقلها عبر وسائل الإعلام في فترة الحظر قد يؤثر على الناخبين، كما ينتهك نزاهة الانتخابات في حالة الإعلان عن نتائج استطلاعات غير صحيحة.