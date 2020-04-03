السيارة تيلورايد من كيا تفوز بجائزة سيارة العام على مستوى العالم

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فازت السيارة "تيلورايد" والسيارة "سول" الكهربائية من إنتاج شركة كيا الكورية لصناعة السيارات، بجائزتين من جوائز السيارات العالمية لعام 2020.وصرحت الشركة اليوم بأن السيارة "تيلورايد" اختيرت كسيارة هذا العام على مستوى العالم، كما تم اختيار السيارة "سول" الكهربائية كسيارة مدنية لعام 2020 على مستوى العالم، وذلك في حفل جوائز السيارات العالمية لعام 2020، لتصبح أول شركة كورية في هذا المجال.ويذكر أن السيارة "آي بيس" من إنتاج جاغوار قد فازت بهذه الجائزة في العام الماضي.ويشار أيضا إلى أن حفل جوائز السيارات العالمية انطلق في عام 2004، حيث تقوم لجنة تحكيم مكونة من 86 صحفيا من الصحفيين المتخصصين في السيارات في 24 دولة، باختيار السيارات الفائزة سنويا عبر تصويت سري.وأوضحت شركة كيا أن جوائز السيارات العالمية تعتبر أهم الجوائز العالمية في مجال السيارات، جنبا إلى جنب مع جائزة سيارة هذا العام في أمريكا الشمالية، وجائزة سيارة هذا العام في أوربا.وأضافت أن سيارتها "تيلورايد" سيارة رياضية خاصة لأمريكا الشمالية يتم إنتاجها في مصنع الشركة الكورية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة. ومنذ بدء طرحها في السوق في شهر فبراير من العام الماضي، تم بيع 75 ألفا و430 وحدة منها حتى شهر مارس الماضي.