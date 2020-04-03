عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في كوريا يقل عن 40 حالة

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زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا-19 في كوريا بمقدار 39 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المتراكم 10 آلاف و423 حالة.جاء ذلك بعد أن كان عدد الحالات الجديدة يبلغ حوالي 50 شخصا يوميا لمدة أربعة أيام متتالية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها العدد اليومي للإصابات الجديدة في كوريا عن 40 منذ يوم 20 فبراير، عندما تم الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد.وبلغ عدد حالات الوفاة 204، لتصل نسبة الوفيات من بين إجمالي الإصابات 1.96%. ومن بين حالات الوفاة، 100 لمرضى تزيد أعمارهم عن 80 عاما، أي بنسبة 21,1%.وبلغ إجمالي عدد المصابين المتراكم حتى الآن 10 آلاف و423، من بينهم 861 مصابا وافدا من الخارج.ومن بين المصابين الجدد الـ39 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كان هناك 23 مصابا وافدا من الخارج، وقد تم التأكد من إصابة 10 منهم بالفيروس في مرحلة الحجر الصحي في المطارات.أما عدد الخاضعين للحجر الصحي المنزلي فقد زاد بحوالي 3 آلاف شخص خلال يوم أمس ليبلغ إجمالي عددهم 51 ألفا و800 شخص، منهم أكثر من 43 ألفا و900 من العائدين من الخارج.