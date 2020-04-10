الحكومة تناقش مع الجامعات إرجاع الرسوم الدراسية جزئيًّا

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أطلقت وزارة التعليم والجامعات مناقشات حول إمكانية إرجاع الرسوم الدراسية جزئيًّا للفصل الدراسي الربيعي، حيث بدأ فصول العام الدراسي الجديد عبر الإنترنت، بسبب تفشي فيروس كورونا-19.ووفقًا لما ذكرته الوزارة، فقد أجريت محادثات ذات صلة هذا الأسبوع بين نائب وزير التعليم "بارك بيك بوم" والقيادة الجديدة للمجلس الكوري للتعليم الجامعي.وخلال الاجتماع، رفضت مجموعة من رؤساء الجامعات يمثلون المجلس الإرجاع الكامل للرسوم الدراسية، مشيرين إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها العديد من المدارس.لكنهم قالوا إنهم سيدرسون إرجاع جزء من الرسوم في صورة منح دراسية، واقترح نائب الوزير التواصل الوثيق لإيجاد طرق لمساعدة الطلاب.وبصورة منفصلة، قدم المجلس مقترحات رسمية لوزارة التعليم تدعو إلى تقديم مساعدات إدارية ومالية بشأن إجراءات مكافحة تفشي الفيروس في الجامعات.وقد بدأت معظم الجامعات في جميع أنحاء البلاد في تقديم الدروس عبر الإنترنت منذ مارس. وقرر بعضها مواصلة التعليم عن بعد لبقية فصل الربيع، بينما يخطط بعضها الآخر لاستئناف المحاضرات وجهًا لوجه الشهر المقبل.