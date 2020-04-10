وزير المالية يحث على الاستعداد لمرحلة ما بعد فيروس كورونا

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قال وزير المالية "هونغ نام كي" إن الحكومة يجب أن تستعد مقدمًا لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، عندما ترفع الدولة إجراءات الحجر الصحي وتتغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.وفي اجتماع مع رؤساء المؤسسات البحثية والفكرية للقطاع الخاص أمس الخميس، طلب الوزير الآراء حول كيفية الاستعداد للأيام التي ستأتي بعد انتهاء الوباء.وقال "هونغ" إنه على عكس الأزمات الاقتصادية السابقة، فإن تداعيات كورونا-19 عالمية، وتوثر على كل من الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية.وفي ضوء ذلك شدد على أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى البحث عن حلول في إطار أوسع.وقال الوزير إن الحكومة تدفع من أجل إجراءات إغاثة بقيمة 150 تريليون وون، ولكن لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه، مضيفًا أن العرض النقدي في القطاع المالي ليس سلسًا، وهناك العديد من المطالبات لاتخاذ إجراءات مالية أقوى.