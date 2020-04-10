مؤتمر افتراضي للآسيان زائد ثلاثة حول جائحة كورونا-19

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من المقرر أن يتم عقد قمة خاصة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية واليابان والصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الأسبوع المقبل، لمناقشة التعاون الإقليمي في مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.وأكد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية أمس الخميس أنه سيتم عقد مؤتمر فيديو للآسيان زائد ثلاثة. وقد سعت سيول إلى عقد القمة الافتراضية للمساعدة في تنسيق التعاون الدولي ضد الوباء.ووفقًا للمكتب الرئاسي، فقد أكد أعضاء اللجنة الدائمة خلال الاجتماع عزم الحكومة على تعزيز التعاون مع دول الآسيان للتغلب على أزمة جائحة كورونا-19.كما قرروا مواصلة الجهود لحماية الكوريين في الخارج ودعم الأنشطة التجارية عبر الحدود للشركات المحلية. وتخطط سيول لمساعدة الدول التي طلبت مساعدتها في إجراءات الحجر الصحي ضد الفيروس، والانضمام إلى الحملات العالمية لاحتواء المرض المعدي.كما وافق أعضاء مجلس الأمن القومي على التحقق من التطورات في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع الجارية بين سيول وواشنطن ومواصلة المناقشات الثنائية للتوصل بسرعة إلى اتفاق.