مون يأمل في استمرار التبادلات الأساسية مع الهند رغم أزمة كورونا

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تحدث الرئيس الكوري الجنوبي مع رئيس الوزراء الهندي عبر الهاتف أمس الخميس، لمناقشة التعاون والاستجابة لأزمة فيروس كورونا الجديد.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في مؤتمر صحفي إن الرئيس "مون جيه إين" أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بعد ظهر الخميس، لمدة 35 دقيقة.وخلال المحادثات، أعرب الرئيس "مون" عن أمله في السماح بـ"الزيارات العاجلة" لرجال الأعمال الكوريين، واستمرار "التبادلات الأساسية والتعاون" مع الهند، التي تعتبر شريكا أساسيا لكوريا الجنوبية في سياسة الجنوب الجديدة.كما شكر "مون" الهند على دعمها وتعاونها في الترتيب لرحلة طيران مستأجرة أعادت عددا من المواطنين الكوريين الذين يقيمون هناك، وطالب باستمرار التعاون بين الجانبين.ومن جانبه، قال "مودي" إن الهند ستتعاون مع كوريا في الترتيب لهذه الرحلات، مشيرا إلى أنه يتفهم مخاوف "مون" بشأن شعبه.كما أشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن المجتمع الدولي يشيد بكوريا الجنوبية، لاستجابتها القائمة على العلم لأزمة فيروس كورونا-19.