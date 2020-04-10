بدء التصويت المبكر في الانتخابات العامة

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بدأ اليوم الجمعة التصويت المبكر الذي يستمر لمدة يومين، في الانتخابات العامة التي ستجري منتصف هذا الشهر وسط استمرار مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.ووفقًا للجنة الانتخابات الوطنية، يجوز للناخبين المؤهلين الإدلاء بأصواتهم في أي من مراكز الاقتراع، التي يبلغ عددها 3508 مراكز على الصعيد الوطني، فيما بين الساعة 6 صباحًا و6 مساءً يومي الجمعة والسبت.ويحتاج الناخبون إلى تقديم بطاقة لإثبات الهوية، مثل بطاقة تسجيل المقيمين أو جواز السفر أو رخصة القيادة.ويمكن للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في مراكز علاج الأعراض الخفيفة لمرض كورونا التصويت في كبائن الاقتراع الخاصة التي أنشئت في ثمانية مراكز في سيول وكيونغ كي وديغو وشمال كيونغ سانغ.وسوف يقوم مسؤولون صحيون بقياس درجة حرارة الناخبين عند الدخول، بينما سيدلي الناخبون بأصواتهم بعد تعقيم أيديهم بمطهرات وارتداء قفازات بلاستيكية.وحثت اللجنة الناخبين على ارتداء كمامات الوجه الواقية عند زيارة مراكز الاقتراع، والابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر في أثناء انتظار التصويت.