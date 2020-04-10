اعتقال مراهق مشتبه في تورطه في فضيحة الجرائم الجنسية على تلغرام

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أصدرت محكمة محلية أمس الخميس مذكرة توقيف بحق مراهق يُشتبه في تورطه في فضيحة الجرائم الجنسية الكبيرة على تطبيق تلغرام.ووافقت محكمة سيول المركزية على طلب الشرطة باعتقال الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي تم الإشارة إليه باسم "كانغ"، بزعم انتهاك القوانين المتعلقة بحماية الأطفال من الجرائم الجنسية.وقالت المحكمة إنه تم التحقق من معظم الاتهامات الموجهة إلى "كانغ"، كما أنه يخشى من هروب المتهم أو محاولته لتدمير الأدلة الحاسمة.ويزعم أن المشتبه فيه قام بتجنيد وإدارة أعضاء سددوا مبالغ مالية للانضمام إلى مجموعات الدردشة على تطبيق تلغرام، التي تعرف باسم غرفة "باكسا بانغ"، وتعني "غرفة الطبيب"، والتي كان يديرها المتهم الرئيسي في القضية "تشو جو بين"، كما تم اتهام "كانغ" بإدارة العائدات الإجرامية من غرفة الدردشة.