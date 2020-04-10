الزعيم الشمالي يحضر تدريبات إطلاق قذائف قبل اجتماع مجلس الشعب

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أشرف على مناورة لإطلاق قذائف الهاون، قبل الاجتماع الكبير للبرلمان الصوري في البلاد.وقالت وكالة الأنباء المركزية اليوم الجمعة إن "كيم" أشرف على تدريبات وحدات الهاون الفرعية التابعة للجيش الشعبي الكوري الشمالي.وأضافت التقرير أن التدريبات تهدف إلى الحكم على القدرات القتالية للمدفعية، وتقييم قوة الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأن "كيم" أعرب عن "ارتياحه الكبير لهذه التدريبات".ولم تذكر وكالة الأنباء موعد إجراء تلك التدريبات، ولكن من المرجح أن تكون قد أجريت أمس الخميس، حيث تذكر وسائل الإعلام الكورية الشمالية عادةً أنشطة "كيم" بعد يوم من حدوثها.وتأتي التدريبات قبل الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الأعلى المقرر عقده اليوم الجمعة.