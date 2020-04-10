واشنطن تتعهد بمواصلة إعفاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بجائحة كورونا

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس إن العقوبات التي تفرضها لم تمنع المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من تفشي فيروس كورونا-19، بما في ذلك كوريا الشمالية.وأضافت في بيان صحفي أنها تقف إلى جانب الحكومات والمواطنين حول العالم في الحرب العالمية ضد تفشي وباء كورونا.وأكدت الوزارة أنها تدعم العمل الحاسم للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية والأفراد، الذين يقدمون إمدادات طبية ومساعدات إنسانية للدول المحتاجة، بما في ذلك إيران وفنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية.وشددت على أن العقوبات المفروضة لا تستهدف المساعدات المشروعة، وأن العقوبات الأمريكية تسمح بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية والمعدات والمنتجات الزراعية، في أي وقت.وقالت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها يواصل "منح إعفاءات واسعة النطاق"، لإيران وفنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية، لضمان ألا تعرقل العقوبات الأمريكية نقل المساعدات الإنسانية وتسليمها.