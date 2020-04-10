فرنسا تطلب من كوريا دعم استيراد الأدوية ذات الصلة بفيروس كورونا

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قالت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية إن فرنسا أعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية لمكافحة فيروس كورونا، مطالبة الحكومة الكورية بدعم استيراد الأدوية ذات الصلة بفيروس كورونا من كوريا.جاء هذا الطلب في ندوة بالفيديو بين الجانبين الكوري والفرنسي عقدت أمس الخميس لمناقشة سبل مواجهة فيروس كورونا الجديد بناء على طلب من رئيس غرفة التجارة الكورية الفرنسية "ديفيد بيير جاليكونغ".وشارك في هذه الندوة حوالي 400 من القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والصحفيين الكوريين والفرنسيين، بمن فيهم السفير الفرنسي لدى سيول "فيليب ليفور".وقالت الوزارة إن مسؤولا رفيع المستوى في الوزارة قدم شرحا حول تعامل كوريا مع تفشي فيروس كورونا باستخدام نموذج "3 تي زائد بي"، وهي الاختبار، والتعقب، والعلاج ، بالإضافة إلى مشاركة الشعب.كما شارك المسؤول أيضا تفاصيل إجراءات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية استنادا إلى تقنيات المعلومات والاتصالات، بما فيها تطبيق لتشخيص الإصابة بالفيروس، وتطبيق آخر خاص بالهواتف الذكية لمراقبة الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي.