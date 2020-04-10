كوريا تسعى لشراء 640 ألف برميل نفط احتياطي

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صرحت مؤسسة البترول الكورية أمس الخميس بأنها تسعى لشراء 640 ألف برميل من النفط هذا العام، بما فيها 490 ألف برميل من النفط الخام، و150 ألف برميل من وقود الديزل، من أجل دعم الاحتياطي النفطي الكوري.وجاءت هذه الخطة بناء على قرار اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية لشراء احتياطي نفطي استغلالا لانخفاض أسعار النفط الخام العالمية حاليا.وكانت المؤسسة الكورية قد خططت لشراء 360 ألف برميل هذا العام ضمن خطتها الرابعة لاحتياطي النفط الرامية إلى ملء مخازنها بـ100 مليون و700 ألف برميل من الاحتياطي النفطي حتى عام 2025، لكنها غيرت خطتها ليتم شراء 640 ألف برميل خلال هذا العام.وكان حجم الاحتياطي النفطي الكوري قد بلغ 96.5 مليون برميل حتى نهاية العام الماضي، أي بنسبة 95.8% من المستهدف.