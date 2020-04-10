سفير كوريا في الإمارات يؤكد أن كوريا تسيطر على فيروس كورونا

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قال السفير الكوري لدى الإمارات العربية المتحدة "كوان يونغ أو" إن كوريا الجنوبية استطاعت السيطرة على فيروس كورونا، وأصبحت نموذجا ناجحا عالميا في مكافحة الفيروس، بعد أن كانت واحدة من أكثر دول العالم تضررا من جائحة فيروس كورونا.جاء ذلك في تصريح أدلى به لقناة سكاي نيوز عربية البريطانية أول من أمس الأربعاء، لكنه أشار أيضا إلى أن حالة اليقظة لا تزال مستمرة لدى كافة أجهزة الدولة بسبب زيادة عدد المصابين بالفيروس من الوافدين من الخارج.وأوضح "كوان" أن إجراءات الحجر الصحي التي تتخذها الحكومة الكورية تتميز بثلاثة مبادئ، وهي: الاختبار، والتعقب، والعلاج، كما أكد على أن ثقة الشعب بالإجراءات الحكومية ومشاركته في مكافحة الفيروس قد ساهمت مساهمة كبيرة في منع المزيد من انتشار فيروس كورونا في كوريا.