تجمع ميكتا يدعو لاستخدام جميع الوسائل الممكنة لتقليل خسائر كورونا

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أصدر وزراء خارجية مجموعة "ميكتا" بيانا مشتركا أمس الخميس دعوا فيه إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لتقديل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد العالمي، والحفاظ على الاستقرار في السوق العالمية.وتضم مجموعة "ميكتا" في عضويتها خمس دول، هي: المكسيك وإندونيسيا واستراليا وتركيا وكوريا الجنوبية، وقد تم إنشاؤها في عام 2013.وقال الوزراء في بيانهم إن الدول الأعضاء الخمس ستتعاون مع المجتمع الدولي لتنسيق الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا طالما أنها لا تؤثر سلبا على التنقلات والتجارة الدولية، مؤكدين على أهمية الإنعاش السريع للاقتصاد العالمي.وأضاف البيان أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أهمية تسهيل تنقلات الأشخاص والمواد من أجل تعزيز الأنشطة الإنسانية والعلمية والاقتصادية الأساسية، بشرط ألا تعرقل تلك التنقلات إجراءات الحجر الصحي في دول العالم.وقد تم إصدار البيان المشترك لمجموعة "ميكتا" بناء على اقتراح تقدمت به كوريا الجنوبية.وتخطط الحكومة الكورية لتنظيم مؤتمر بالفيديو بين كبار مسؤولي مجموعة "ميكتا" يوم السادس عشر من شهر أبريل الجاري لتقاسم الخبرات في مواجهة فيروس كورونا وتقوية التعاون في المجالات الطبية والصحية.