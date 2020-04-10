فحص جميع الوافدين من الولايات المتحدة حول فيروس كورونا

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تعزيز إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الولايات المتحدة، وسط تدفق متزايد لحالات الإصابة بالفيروس بين الوافدين من المدن الأمريكية في الأيام الأخيرة.وقالت "جونغ أون كيونغ" مديرة المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال مؤتمر صحفي دوري عقده أمس الأحد، إن القادمين من الولايات المتحدة سيطلب منهم إجراء اختبار فيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام من دخولهم في العزل الذاتي.وأوضحت أنه في الوقت الحالي لا يتم اختبار الوافدين من الولايات المتحدة إلا إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة خلال فترة العزل الذاتي الإلزامية التي تبلغ أسبوعين، لكن الإجراء الجديد المشدد يتطلب منهم إجراء اختبار الفيروس في غضون ثلاثة أيام من الحجر الصحي حتى ولو لم تظهر عليهم أي أعراض.ويأتي هذا الإجراء المعزز بعد أن تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات بين الوافدين من الولايات المتحدة مؤخرًا.ويذكر أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، شكّل الوافدون من الولايات المتحدة ما يقرب من نصف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من بين القادمين من الخارج إلى كوريا، والذي بلغ 459 حالة.