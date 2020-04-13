زيادة إنتاج وتصدير السيارات في كوريا في مارس رغم جائحة كورونا

شهدت كوريا الجنوبية زيادة في الإنتاج والطلب المحلي والتصدير في قطاع السيارات خلال شهر مارس الماضي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأحد، زاد إنتاج السيارات في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 6,8%، كما زاد حجم الشحنات المباعة في السوق المحلية بحوالي 10%، وأيضا حجم الصادرات بنسبة 1,3%.وأوضحت الوزارة أنه تم إنتاج 369 ألف سيارة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 6,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي على خلفية إصدار موديلات جديدة وزيادة المبيعات من الموديلات الحديثة.وتم بيع ما يقرب من 173 ألف سيارة في السوق المحلية في شهر مارس، بزيادة 10% تقريبا على أساس سنوي، بينما بلغ حجم شحنات التصدير من السيارات الكورية حوالي 210 آلاف سيارة، بقيمة 3 مليارات و820 مليون دولار.لكن مسؤولا بالوزارة توقع أن تشهد البلاد انخفاضا في صادرات السيارات بعد أبريل وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا.