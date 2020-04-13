الرئيس يؤكد أن كوريا سوف تتغلب على أزمة كورونا

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن الناس سيواجهون عالماً جديداً بالكامل بعد أزمة كورونا-19، وتعهد بأن تستعد حكومته لحياة جديدة في كوريا الجنوبية بعد انحسار الأزمة.جاء ذلك في رسالة نشرها الرئيس الكوري على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الفصح، حيث أضاف أنه يجب على كوريا أن تصنع "أملاً جديدًا" من خلال العودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.وقال الرئيس الكوري إنه على الرغم من التحديات العديدة التي ما زالت تنتظرنا، فإنه لا يمكن لكوريا أن تخفف من القيود المفروضة من أجل مواجهة الفيروس حتى يتعافى آخر مريض، إلا أن كوريا سوف تتغلب بالتأكيد على تفشي الفيروس وستقف على قدميها مرة أخرى. وقال إن الكثير من الناس يتوقعون أن العالم سيواجه نقطة تحول حاسمة بعد أزمة كورونا-19، وأن التغيرات المتوقعة ستشمل جميع القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والحجر الصحي والاقتصاد والدبلوماسية والثقافة.وقدم الرئيس شكره إلى الكنائس وأتباعها على الاحتفال بهذا العيد من خلال إقامة صلوات عبر الإنترنت، تنفيذا لحملة التباعد الاجتماعي التي تنفذها الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس.