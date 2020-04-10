السماح للأشخاص في العزل الذاتي بدون أعراض كورونا بالتصويت في الانتخابات

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سيُسمح للأشخاص المعزولين ذاتيا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية هذا الأسبوع، بشرط عدم ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم.وأصدر المركز الكوري للسلامة والتدابير المضادة للكوارث أمس الأحد مبادئ توجيهية للحجر الصحي للناخبين في العزل الذاتي، سيتم بموجبها السماح للأشخاص الذين أُمروا بالدخول في حجر صحي فيما بين الأول وحتى الـ14 من أبريل الجاري، ولا تظهر عليهم أي أعراض للإصابة بالفيروس، بالإدلاء بأصواتهم في يوم التصويت.وسوف يتم منع هؤلاء الأشخاص من استخدام وسائل النقل العام للذهاب إلى مراكز الاقتراع، حيث سيتوجب عليهم الذهاب سيرا على الأقدام أو بسيارة خاصة، مع ارتداء أقنعة الوجه.بالإضافة إلى ذلك، سيمكن أن يرافقهم مسؤولون صحيون من مرافق العزل الذاتي إلى مراكز الاقتراع، حتى يتم منعهم من الاختلاط مع الناخبين الآخرين.وقالت السلطات إنه سيتم السماح للناس المعزولين ذاتيا بمغادرة المنشآت الموجودين فيها بعد الساعة 5:20 مساء، بحيث يتوجب عليهم الوصول إلى مراكز الاقتراع قبل الساعة السادسة مساءً. وبعد التصويت، سيتوجب عليهم العودة إلى تلك المنشآت حتى الساعة 7 مساءً.