فنان أيرلندي يطلب مساعدة كوريا في مواجهة فيروس كورونا

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بعث "بونو"، المغني الرئيسي في فرقة الروك الأيرلندية "يو 2"، برسالة إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين" يطلب فيها الدعم في حرب بلاده ضد فيروس كورونا الجديد.وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كانغ مين صوك" في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن "بونو" طلب من كوريا الجنوبية معدات واقية شخصية ومعدات تشخيص، وقال إنه سيدفع شخصيا مقابل ذلك.وقدم "بونو" هذا الطلب مشيدًا بقيادة الرئيس "مون" في الحرب ضد الفيروس وجهود كوريا الجنوبية لمكافحته. وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس أكد في رد تم إرساله يوم الجمعة أنه سيطلب من السلطات الصحية مناقشة هذه القضية وأعرب عن أمله في أن تتغلب أيرلندا على الأزمة.ويذكر أن الرئيس "مون" كان قد التقى مع الفنان الأيرلندي "بونو" في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد الحفل الذي أقامته الفرقة لأول مرة في كوريا الجنوبية.