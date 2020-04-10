كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى

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أفادت بعض التقارير بأن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية عقد جلسة أمس الأحد بعد يوم واحد من اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن الجلسة الثالثة من الدورة الرابعة عشرة لاجتماعات مجلس الشعب الأعلى قد عقدت في قاعة المجلس "مان سو ديه" في بيونغ يانغ.ويبدو أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تغيب عن حضور اجتماع الهيئة التشريعية لكوريا الشمالية.وقالت الوكالة إن وزير الخارجية "ري سون كوان" تم تعيينه في الجلسة عضوا في لجنة شؤون الدولة، كما تم انتخاب "ري بيونغ تشول"، الذي قاد عملية تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية، ووزير الأمن الشعبي "كيم جونغ هو"، ووزير القوات المسلحة الشعبية "كيم جونغ كوان"، كأعضاء جدد أيضا في اللجنة.