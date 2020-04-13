الكويت تصدر إعفاءات من حظر دخول رجال الأعمال الكوريين

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وصل أكثر من 100 موظف تابعين لـ25 شركة كورية جنوبية إلى الكويت أول من أمس السبت، بعدما منحتهم السلطات هناك إعفاءات من حظر الدخول، وهي المرة الأولى التي تسمح فيها الكويت بمثل هذه الإعفاءات من قيود الدخول التي فرضتها منذ شهر فبراير لمنع أي تدفق لفيروس كورونا إلى البلاد من الخارج.وفي هذا السياق، وصلت رحلة خاصة للخطوط الجوية الكويتية إلى مطار الكويت الدولي مساء يوم السبت، وعلى متنها 106 أشخاص، من بينهم عمال تابعون لشركة هيون ديه للهندسة والإنشاءات.وقال سفير كوريا الجنوبية لدى الكويت "هونغ يونغ كي" في تصريحات أدلى بها لوكالة يونهاب للأنباء أمس إن كوريا الجنوبية كانت تعتبر دولة عالية المخاطر في فيروس كورونا قبل شهر واحد فقط، ومع ذلك، أدى الاعتراف العالمي بإجراءات الحجر الصحي الناجحة في البلاد إلى تغيير في موقف الحكومة الكويتية تجاه كوريا الجنوبية ومن ثم أصدرت إعفاءات استثنائية من حظر الدخول.وأوضح "هونغ" أن السفارة والشركات الكورية الجنوبية تعاونت بشكل وثيق للحصول على تلك الإعفاءات.