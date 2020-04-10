كوريا تطلق فريق عمل لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا

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من المقرر أن تطلق حكومة كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع فريق عمل مشترك بين الحكومة والقطاع المدني لدعم تطوير لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا الجديد.وقال نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية "يون جيه كوان" أمس الأحد إن الفريق سيتألف من مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الصحة والعلوم والمالية والتجارة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى وزارة الغذاء وسلامة الأدوية، والمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وأضاف "يون" أن خبراء مدنيين سينضمون أيضًا إلى الفريق الذي سيقوم بإجراء مراجعة شاملة للأوضاع ذات الصلة، وإنشاء نظام سريع لصنع القرار من أجل تسهيل عملية التطوير.وتأتي هذه الخطوة بعد أن دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى تقديم دعم حكومي شامل من أجل تطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا، خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى مركز أبحاث متخصص في الأمراض المعدية.