تعزيز مراقبة الخاضعين للعزل الذاتي الذين يرفضون الأساور الإلكترونية

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قررت الحكومة الكورية تعزيز عمليات مراقبة منتهكي العزل الذاتي الذين يرفضون ارتداء الأساور الإلكترونية.وقال "يون تيه هو" وكيل وزارة الصحة المكلف بجهود احتواء فيروس كورونا في تصريحات أدلى بها أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستعزز بشكل كبير الزيارات المفاجئة والفحوصات على هؤلاء المخالفين الذين لا يوافقون على ارتداء الأجهزة.وأكد "يون" على أن الحكومة ستضمن أن تلك الإجراءات تتيح مراقبة فعالة للمنتهكين الذين لا يرتدون الأساور الإلكترونية.وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إلزام جميع منتهكي العزل الذاتي بارتداء أساور معصم إلكترونية في غضون أسبوعين، لكن الخطوة أثارت الجدل على الفور، حيث إنه لا يوجد أساس قانوني لإجبار الناس على ارتداء تلك الأساور التي يمكن من خلالها معرفة تحركاتهم ومواقعهم بالضبط.