ارتفاع معدلات تأييد الرئيس الكوري إلى مستوى 54.4%

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أعلى مستوياتها منذ 17 شهرا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2522 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم السادس وحتى العاشر من أبريل الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 54.4% ، بزيادة نسبتها 0.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من عام 2018 الذي بلغت فيه معدلات تأييده 55.4%.أما معدلات المعارضة فبلغت 42.3% ، بانخفاض نسبته 0.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق.بهذا بلغ الفرق بين معدلات التأييد والمعارضة 12.1%، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر ​عام 2018.وأرجعت شركة "ريال ميتر" السبب في ارتفاع معدلات تأييد الرئيس "مون" إلى تقييم الشعب الجيد للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وتوحد الفئة الليبرالية في الفترة السابقة للانتخابات العامة التي ستجري يوم الأربعاء القادم.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.