تراجع الصادرات الكورية بنسبة 18.6% في الأيام العشرة الأولى من أبريل

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على خلفية تفاقم جائحة فيروس كورونا-19، انخفض حجم الصادرات الكورية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أبريل الجاري بنسبية كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل 12.2 مليار دولار، بانخفاض نسبته 18.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل بلغ مليارا و440 مليون دولار، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 18.6% أيضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين المنتجات التي انخفض حجم صادراتها: أشباه الموصلات، والسيارات، والمنتجات النفطية، وأجهزة الإتصالات اللاسلكية، وقطع غيار السيارات.أما حجم واردات البلاد فبلغ 14.6 دولار خلال العشرة أيام الأولى من أبريل، بانخفاض نسبته 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.