كوريا تسجل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 16 حالة من الوافدين من الخارج، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 10 آلاف و537 حالة.بهذا استطاعت كوريا الجنوبية السيطرة على فيروس كورونا ليتراوح عدد حالات الإصابة الجديدة بين العشرينيات والثلاثينيات لليوم الخامس على التوالي منذ أن تم تسجيل 53 إصابة جديدة يوم الثامن من أبريل.وبلغ عدد حالات الإصابة من الوافدين من الخارج 929 حالة من بين إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في البلاد.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 8 حالات في سيول، و4 حالات في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و3 حالات في كل من مقاطعة كيونغ كي ومدينة ديغو، وحالة واحدة في مدينة إنتشون.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 217 حالة وفاة، بزيادة مقدارها 3 مقارنة باليوم الأسبق.أما عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم فقد بلغ 7 آلاف و447 شخصا حتى الآن.