صافي بيع المستثمرين الأجانب من الأسهم الكورية يسجل رقما قياسيا

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تبين أن تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق البوصة الكورية سجلت أعلى مستوى من صافي البيع في شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت دائرة الرقابة المالية اليوم الاثنين إن المستثمين الأجانب قد باعوا ما قيمته 13 تريليونا و450 مليار وون من الأسهم الكورية خلال شهر مارس الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 9 تريليونات وون الذي تم تسجيله في شهر أغسطس من عام 2007.وأضافت أن صافي بيع المسثمرين من الولايات المتحدة من الأسهم الكورية بلغ 5.5 تريليون وون، وبريطانيا 1.9 تريليون وون، ومن لوكسمبرغ 1.7 تريليون وون، وجزر الكايمان 1.7 تريليون وون، وفرنسا 800 مليار وون.أما المستثمرون من سويسرا والمملكة العربية السعودية فسجلت تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 500 مليار وون لكل منهما، فيما بلغ صافي شراء المستثمرين الماليزيين 200 مليار وون.وقالت دائرة الرقابة المالية إن حصة المستثمرين الأمريكيين من إجمالي قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب تبلغ 42.1% بـ197.5 تريليون وون، وتلتها كل من بريطانيا ولوكسمبرغ وسنغافوره واليابان والصين.