حجم إصدار الحكومة للسندات يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

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تجاوز حجم إصدار الحكومة الكورية للسندات مستوى 60 تريليون وون لأول مرة، وذلك خلال الربع الأول من هذاالعام، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وطبقا لما ذكرته الجمعية الكورية للاستثمارات المالية، بلغ حجم السندات الوطنية التي أصدرتها الحكومة الكورية خلال الربع الأول من هذا العام 62.4 تريليون وون، بزيادة نسبتها 29.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و155.7% مقارنة بالربع الأسبق.وبلغ صافي إصدار السندات الوطنية 49.7 تريليون وون في الربع الأول من هذاالعام، بزيادة مقدارها 16.1 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته.بهذا بلغ حجم إصدار السندات الحكومية 737.5 تريليون ون على أساس نهاية شهر مارس الماضي.أما حجم السندات الخاصة التي أصدرتها الهيئات والمؤسسات العامة فبلغ28.5 تريليون وون في الربع الأول من هذا العام ، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ خمس سنوات.ويرجع السبب في زيادة حجم إصدار السندات الحكومية إلى السياسات المالية التحفيزية التي اتخذتها الحكومة وزيادة الإنفاق المالي الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.