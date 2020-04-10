ترامب يرفض اقتراح سيول بزيادة حصتها من تكاليف الدفاع بـ13%

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قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة الماضي إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رفض قبول الاقتراح الذي تقدمت به كوريا الجنوبية لزيادة حصتها من تقاسم تكاليف الدفاع بنسبة 13% مقارنة باتفاقية العام الماضي.وأضافت الوكالة نقلا عن مَصدريْن في الولايات المتحدة أن الرئيس "ترامب" قد أوضح رفضه اقتراح الجانب الكوري الذي يقضي بزيادة حصة سيول من تكاليف الدفاع بمقدار 135 مليار وون، أي ما يعادل 110 ملايين دولار، بعد إجراء مشاورات مع كل من وزير الخارجية "مايك بومبيو" ووزير الدفاع "مارك إسبر".ومن جانبه، أكد مسؤول في الحكومة الكورية صحة الخبر الذي يفيد بأن الجانب الكوري عرض اقتراحا بزيادة حصته بنسبة 13%، موضحا أن الجانبين الكوري والأمريكي قد توصلا إلى اتفاق على حجم الزيادة في المفاوضات الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن الرئيس "ترامب" هو الذي رفض قبول الاقتراح.واشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" حث الجانب الكوري على التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن تقاسم تكاليف الدفاع، وذلك بعد أن رفض الرئيس "ترامب" الاقتراح الكوري.وتوقع مسؤول في الحكومة الأمريكية أنه سيكون من الصعب التوصل إلى إتفاق بهذا الشأن حتى شهر نوفمبر القادم الذي ستجري فيه انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكورية إنه ليس لدى الحكومة الكورية خطة لعرض اقتراح جديد على الولايات المتحدة.