الأحزاب السياسية تعزز حملاتها الانتخابية الشاملة

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مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات العامة المقرر لها بعد غد الأربعاء الخامس عشر من أبريل، تعزز الأحزاب السياسية الكورية حملاتها الانتخابية الشاملة في أرجاء مختلفة من البلاد، مطالبة بدعمها لإحراز عدد أكبر من مقاعد البرلمان.وفي هذا السياق، عقد الحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعا مشتركا مع حزب الشعب التابع له في منطقة "يونغ سان" في سيول لبحث القضايا المتعلقة بتحقيق انتصار في الانتخابات المرتقبة.وقام رئيس لجنة الانتخابات في الحزب الحاكم "لي ناك يون" بزيارة لمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حيث طالب الناخبين هناك بتخفيف النزعة الإقليمية.كما قام زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "لي إين يونغ" بزيارة لمقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" حيث طالب الناخبين بدعم الحزب الديمقراطي الحاكم لتحقيق الفوز في الانتخابات العامة.ومن جانبه، قرر حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي طرد "تشا ميونغ جين" مرشحه في منطقة "بوتشون" بمقاطعة كيونغ كي من الحزب، بسبب إهانته أعضاء أسر ضحايا العبارة "سيه وال"، وهو ما أدى إلى انخفاض تأييد الحزب لدى الناس في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر من الناخبين.وقام رئيس لجنة الانتخابات في الحزب المعارض الرئيسي "كيم جونغ إين" بحملة انتخابية في مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ"، حيث أكد أن حكومة الرئيس "مون" لا يمكنها مواجهة موجة كورونا الاقتصادية التي قد تجتاح البلاد قريبا.