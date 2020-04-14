خلل في منصة التعلم عبر الإنترنت يعطل فصول المدرسة الثانوية

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وقع خلل في منصة التعلم عن بعد المستخدمة حاليًا من قبل المدارس في كوريا الجنوبية لتنظيم الفصول الدراسية عبر الإنترنت لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا، مما تسبب في تعطيل العديد من الطلاب والمعلمين في جميع أنحاء البلاد.ووفقًا لقناة التعليم الكورية "إي بي إس"، أمس الاثنين، انخفض حجم الوصول إلى فصول القناة عبر الإنترنت لطلاب المدارس الثانوية لمدة ساعتين ونصف، بدءا من الساعة الثامنة و50 دقيقة صباحًا، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها مشاكل في هذا النظام الذي يتم من خلاله مشاركة الملفات وتقديمها، منذ أن بدأت بعض المدارس فصولها الدراسية الجديدة عبر الإنترنت يوم الخميس الماضي، لطلاب الصف الثالث في المدارس الإعدادية والثانوية.ومن المقرر افتتاح فصول أخرى عبر الإنترنت يوم الخميس لطلاب الصفين الأول والثاني في المدارس المتوسطة والثانوية، وطلاب الصف الرابع والخامس والسادس في المدرسة الابتدائية. وقالت قناة "إي بي إس" إنها تعمل حاليا لوضع إجراءات تكميلية من أجل منع تكرار هذه المشاكل مرة أخرى.وكانت وزيرة التعليم "يو أون هيه" ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "تشيه كي يونغ" قد قاما في وقت سابق من يوم أمس بزيارة لمقر قناة "إ بي إس" في مدينة "كو يانغ" بمقاطعة "كيونغ كي" للتحقق من الاستعدادات ذات الصلة.