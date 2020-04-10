الرئيس الكوري يشارك في قمة آسيان زائد 3 عبر الفيديو

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يشارك الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في قمة "آسيان زائد 3" عبر الفيديو اليوم الثلاثاء لمناقشة التعاون العالمي في مكافحة فيروس كورونا الجديد.ويضم تجمع "آسيان زائد 3" الدول الأعضاء العشر في اتحاد دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، بالإضافة إلى دول شمال شرق آسيا الثلاث: كوريا الجنوبية والصين واليابان. وتترأس فيتنام اجتماعات آسيان هذا العام.وخلال القمة التي ستبدأ في الساعة 4 مساءً بتوقيت كوريا، سيناقش القادة المشاركون سبل التنسيق في مواجهة انتشار فيروس كورونا-19، وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناتجة عن ذلك.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن الرئيس "مون" سيؤكد خلال القمة على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية الصحية والحفاظ على سلاسل التوريد العالمية والتبادلات الأساسية المتعلقة بالأعمال بين الدول. وبعد القمة، يعتزم القادة إصدار إعلان مشترك بشأن التعاون بين دولهم.