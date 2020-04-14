شركات كورية تصدّر أطقم اختبار كورونا-19 إلى الولايات المتحدة

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ستقوم شركتان من كوريا الجنوبية بتصدير أطقم اختبار فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية في سيول أمس إن مجموعات الاختبار سيتم شحنها بعد ظهر الثلاثاء بعد أن حصلت الشركتان على موافقة مؤقتة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووقعتا عقودًا مع الولايات المتحدة.وسوف تغادر طائرة شحن أمريكية مطار إنتشون الدولي وعلى متنها معدات الاختبار اليوم.وقد وقعت الشركتان وشركة أخرى عقودًا مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية لتصدير مجموعات الاختبار التي تنتجها بعد الحصول على إذن مبدئي من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، تخطط كوريا الجنوبية لإرسال مجموعات فحص لإجراء ما يصل إلى 600 ألف اختبار. وقال التقرير إن حزمة إضافية من المعدات التي يمكنها إجراء 150 ألف اختبار سيتم تصديرها في المستقبل القريب وبيعها من خلال بائعي التجزئة المحليين هناك.