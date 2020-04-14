مون يبحث مع قادة أوزبكستان وبوتان التعاون في مواجهة كورونا

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع قائديْ أوزبكستان وبوتان يوم أمس الاثنين لمناقشة التعاون في مكافحة فيروس كورونا الجديد.وتحدث رئيس وزراء بوتان "لوتاي شيرينغ" عبر الهاتف مع "مون"، حيث أشاد بنجاح كوريا الجنوبية في التعامل مع تفشي فيروس كورونا-19، كما طلب مساعدة سيول في الحصول على مجموعات اختبار فيروس كورونا لمساعدة بلاده في مواجهتها لانتشار الفيروس. وردًا على ذلك، أكد الرئيس "مون" أن حكومته تخطط لتقديم مجموعات الاختبار كمساعدات إنسانية للبلدان ذات أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة، وأنه سيعتني بطلب بوتان.وفي اتصال هاتفي آخر، أشاد الرئيس الأوزبكي "شوكت ميرزييف" بقيادة الرئيس "مون"، قائلاً إنها بجانب قدرة الرعاية الصحية المتقدمة لدى كوريا الجنوبية تحققان نتائج مثالية وسط جائحة كورونا-19. وأعرب عن امتنانه للمساعدة الإنسانية التي قدمتها سيول في مكافحة بلاده للفيروس وطلب المزيد من الدعم في إمدادات الحجر الصحي. وفي المقابل، تعهد الرئيس "مون" بأن تواصل كوريا دورها النشط في التعاون العالمي في الحرب ضد كورونا، مؤكدا أن التعاون والتضامن في المجتمع الدولي هما الأكثر أهمية في التغلب على هذه الأزمة.