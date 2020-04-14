محادثات صحية كورية أمريكية حول مكافحة فيروس كورونا

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أجرى وزير الصحة الكوري الجنوبي "بارك ننغ هو" محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "أليكس آزار" أمس الاثنين للتعرف على جهود سيول في الحجر الصحي ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد.وقالت وزارة الصحة في سيول إن المكالمة الهاتفية تم ترتيبها بناء على طلب من وزير الصحة الأمريكي، موضحة أن "بارك" ناقش مع "آزار" إجراءات الاختبار وإدارة الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضى، بالإضافة إلى الحالات الأخيرة في كوريا الجنوبية من إعادة الإصابة لدى المرضى المتعافين من الفيروس في كوريا. وشدد الوزير "بارك" على أهمية الكشف المبكر عن الإصابات نظرا للطبيعة شديدة العدوى للفيروس، وقال إن طريقة اختبار تفاعل البوليميريز المتسلسل في الوقت الحقيقي، المسماة اختصارا باسم "آر تي- بي سي آر" تعتبر دقيقة وموثوقة.وأوضح "بارك" لأزار أيضًا كيف أقامت كوريا الجنوبية نظامًا لإجراء المسوحات الوبائية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة في هذا الصدد.وقالت الوزارة إن الوزير "آزار" شكر بارك لتقاسمه تجربة كوريا الجنوبية، وأعرب عن أمله في أن يواصل الجانبان المناقشات والتعاون على أساس التحالف القوي والمشاركة القائمة بينهما.