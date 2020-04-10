تراجع متزامن لأسعار الصادرات والواردات الكورية في مارس

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تراجعت أسعار الصادرات والواردات الكورية بشكل متزامن في شهر مارس الماضي بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار الصادرات الكورية 96.59 نقطة في شهر مارس الماضي، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالشهر الأسبق، وبـ3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في تراجع مؤشر أسعار الصادرات إلى انخفاض أسعار الفحم والمنتجات النفطية والكيميائية بشكل أكثر من ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار الأمريكي، حيث شهد سعر الصرف ارتفاعا بنسبة 2.2% في مارس الماضي.أما متوسط سعر خام دبي فقد شهد انخفاضا بنسبة 37.8% في مارس، أي من 54 دولارا 23 سنتا إلى مستوى 33 دولارا و71 سنتا للبرميل الواحد.كما تراجعت أسعار الواردات الكورية بنسبة 5.2% في مارس مقارنة بالشهر الأسبق، وبـ7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ مؤشرها 100.84 نقطة .ويرجع السبب في هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية أيضا.