الأحزاب تدعو لعقد جلسة برلمانية غير عادية

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قدمت ثلاثة أحزاب سياسية كورية طلباً إلى البرلمان لعقد جلسة استثنائية في غضون هذا الشهر.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي وحزب "مين سينغ" المعارض، إنهم قدموا الطلب إلى رئيس البرلمان "مون هيه سانغ" أمس الاثنين.وطلبت الأحزاب الثلاثة أن يبدأ البرلمان جلسة إضافية يوم الخميس بعد انتهاء الانتخابات العامة. وفي الجلسة الإضافية المخطط لها، ستجري مناقشة القضايا العالقة بما في ذلك وضع ميزانية إضافية ثانية لتوفير أموال الإغاثة الطارئة للكوارث إلى الأسر الكورية للمساعدة في تقليل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا-19.وتعهد نائب زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "يون هو دوك" بأن يبذل الحزب جهودا لتمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية خلال الجلسة البرلمانية في أبريل لضمان دفع أموال الإغاثة للجمهور في أوائل مايو.