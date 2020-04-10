بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات العامة في كوريا

Photo : KBS News

بدأت صباح اليوم الأربعاء عمليات الاقتراع في الانتخابات العامة لاختيار نواب البرلمان الحادي والعشرين في كوريا الجنوبية.وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 14 ألفا و330 مركزا في جميع أنحاء البلاد أبوابها للناخبين في الساعة السادسة صباحا، وستستمر مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء.وسيتم من خلال هذه الانتخابات اختيار 300 نائب جديد، بمن فيهم 253 نائبا عن الدوائر الانتخابية، و47 نائبا بالتمثيل النسبي.وستبدأ عمليات فرز الأصوات في 251 مركزا للفرز في جميع أرجاء البلاد فور وصول 27 ألفا و700 من صناديق الاقتراع إليها.وقد توقعت لجنة الانتخابات الوطنية أن تظهر النتائج الأولية من فرز الأصوات في الساعة العاشرة مساء، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يبدأ الإعلان عن أسماء المنتخَبين في الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.ومن المتوقع أن تنتهي عمليات فرز الأصوات في الساعة الثامنة من صباح الخميس القادم، حيث ستقوم لجنة الانتخابات الوطنية بتوزيع مقاعد التمثيل النسبي على الأحزاب السياسية خلال الاجتماع الذي ستعقده بعد الظهر.ويبلغ عدد الناخبين في الانتخابات العامة 43 مليونا و994 ألفا و247 ناخبا داخل وخارج البلاد.وقد بلغ معدل التصويت المبكر الذي جرى يومي العاشر والحادي عشر من أبريل 26.69%، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.