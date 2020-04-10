حالات الإصابة الجديدة في كوريا تقل عن 50 حالة لليوم السادس على التوالي

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تم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 10 آلاف و564 حالة.بهذا تم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة تقل عن 50 حالة لليوم السادس على التوالي منذ يوم التاسع من أبريل الجاري.وقال المقر المركزي للحجر الصحي إنه تم الإفراج عن 87 متعافيا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم إلى 7 آلاف و534 شخصا، أي 71% من إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بين الوافدين من الخارج 940 حالة، بزيادة مقدارها 12 حالة مقارنة باليوم الأسبق.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 8 حالات في مقاطعة كيونغ كي، و5 حالات في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و3 حالات في مدينة ديغو، وحالتان في سيول، وحالة واحدة في كل من مدينتي إنتشون وأولسان.وبلغ عدد الوفيات 222 حالة وفاة، بزيادة مقدارها 5 مقارنة باليوم الأسبق.