الكونغرس الأمريكي يناقش مشروع قانون لتعزيز الدعم الإنساني لكوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الثلاثاء إنه تم طرح مشروع قانون خاص لتعزيز الدعم الإنساني إلى كوريا الشمالية على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.ويقضي مشروع القانون الذي رفعه السناتور الديمقراطي "إدوارد ماكي" وعضو مجلس النواب الديمقراطي "أندي ليفين" أمس الاثنين، بتسهيل إجراءات تسليم المواد الإنسانية إلى كوريا الشمالية من قبل المنظمات غير الحكومية.وطالب البرلمانيان الأمريكيان وزارتي الخزانة والخارجية ولجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، بتوسيع نطاق المواد المعفاة من العقوبات لتشمل أنواعا أخرى من المواد الإنسانية إلى جانب المواد المعفاة حاليا وهي الأغذية والأدوية.وقال السناتور "ماكي" إنه ليس من الجائز عرقلة الجهود الرامية إلى إتاحة فرصة للمواطنين الكوريين الشماليين للتغلب على الجوع ومواجهة الأمراض المعدية المميتة.ومن جانبه، أكد النائب في مجلس النواب "ليفين" على ضرورة المواجهة الدولية للقضاء على الأمراض الوبائية.