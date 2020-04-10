الأحزاب السياسية الكورية تكرس كل طاقتها للحملات الانتخابية

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مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة في كوريا غدا الأربعاء، تكرس الأحزاب السياسية في البلاد كل طاقتها للحملات الانتخابية.وفي هذا الإطار، دعا الحزب الديمقراطي الحاكم الناخبين إلى توجيه دعمهم لتحقيق الحزب انتصارا في الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يزال من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات بسبب المنافسة الشديدة في عدد من الدوائر الانتخابية في العاصمة سيول والمناطق المجاورة لها، وأيضا في مقاطعتي "تشونغ تشنغ" و"كانغ وان".ومن جانبه، طالب رئيس لجنة الانتخابات لحزب حياة الشعب المعارض "سون هاك كيو" الناخبين، خاصة في مقاطعتي جنوب وشمال "تشولا" بدعم حزبه في الانتخابات.أما رئيسة حزب العدل المعارض "شيم سانغ جونغ" فقد قامت بحملات انتخابية في مدينتي "تشانغ وان" و"سونغ سان" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" ، حيث ناشدت ناخبيهما دعم حزبها ليتمكن من تشكيل هيئة تفاوضية في البرلمان.