الحزب المعارض يسعى للفوز بالأغلبية البرلمانية للتغلب على الأزمة الحالية

Photo : YONHAP News

عقد رئيس لجنة الانتخابات في حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي "كيم جونغ إين" مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، حذر فيه من أنه إذا تم انتخاب عدد كبير من مرشحي الحزب الديمقراطي الحاكم فسوف يتسبب ذلك في "هلاك البلاد".وأضاف أن "فيروس كورونا الاقتصادي" سيجتاح كوريا بعد احتواء جائحة فيروس كورونا الحالية، مشيرا إلى أن حزب المستقبل المتحد هو الذي يمكنه صد موجة فيروس كورونا الاقتصادي.وقام "كيم" بجولة في أكثر من 10 دوائر انتخابية في سيول تشهد تنافسا شديدا بين مرشحي الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي.كما قام "هوانغ كيو آن" رئيس حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي ومرشح الحزب في دائرة "تشونغ رو" في سيول بآخر حملة انتخابية، حيث قال إن الحزب المعارض قد لا يكون قد تمكن من تلبية طلبات الناخبين، لكنه شدد على أنه حزبه سيبذل كل ما في وسعه ليكون أفضل في المستقبل من خلال إحداث تغيير في تصرفاته وسياساته.