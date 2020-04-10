كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى في البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء عدة قذائف، يُفترض أنها صواريخ كروز قصيرة المدى، في اتجاه البحر الشرقي.وأوضحت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت المقذوفات من منطقة بالقرب من مدينة "مون تشون" الساحلية الشرقية، الواقعة في مقاطعة كانغ وان صباح اليوم الثلاثاء.وقالت هيئة الأركان إن الجيش يراقب الوضع عن كثب، ويحافظ على وضع الاستعداد.كما تقوم سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل عمليات الإطلاق.ويأتي هذا الإطلاق الأخير بعد 16 يومًا من إطلاق بيونغ يانغ مقذوفات من منصة إطلاق صواريخ متعددة "فائقة الضخامة" باتجاه البحر الشرقي، كما أن هذا الإطلاق هو الخامس خلال هذا العام، لكنها المرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات التي تطلق فيها بيونغ يانغ صواريخ كروز.