الرئيس مون يتعهد بتقديم المساعدات المتعلقة بفيروس كورونا في قمة الآسيان زائد ثلاثة

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تعهد الرئيس "مون جيه إين" بأن كوريا الجنوبية ستقدم كل المساعدات الممكنة للبلدان المختلفة، بما في ذلك الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، للتعامل مع تفشي وباء كورونا-19.وأدلى "مون" بذلك في القمة الخاصة للآسيان زائد ثلاثة التي عقدت عبر الفيديو والتي تهدف إلى مناقشة التعاون الإقليمي ضد الوباء العالمي الحالي.وقال إن مجموعة الآسيان زائد ثلاثة تغلبت على التحديات الكبرى من خلال التعاون، وقال إن كوريا الجنوبية ترغب في استمرار التعاون لمواجهة فيروس كورونا الجديد.وقال "مون" إن الدول كانت تناقش إجراءات استخدام صندوق التعاون بين كوريا والآسيان، مؤكدًا على ضرورة التعاون المالي من خلال الصناديق الموجودة بالفعل أو من خلال إنشاء صناديق جديدة.وخلال الاجتماع، تناولت الدول أيضًا إجراءات الوقاية من انتقال العدوى عبر الحدود، باعتبارها من أهم الأولويات، بالإضافة إلى إجراءات التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفيروس الجديد.وفي وقت سابق من اليوم، عقد قادة رابطة الآسيان قمة منفصلة عبر الفيديو، وتعهدوا بالتغلب على أزمة الوباء.ولم يتم الكشف عن محتوى البيان المشترك الصادر عن القمة على الفور، لكن وزارة الخارجية في فيتنام -التي تترأس الرابطة هذا العام- قالت إن الرابطة تخطط لمناقشة إنشاء صندوق للتعاون الإقليمي وإنشاء مرافق لتخزين الإمدادات الطبية، من بين الإجراءات الأخرى لمكافحة الفيروس.