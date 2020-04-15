مجموعة آسيان زائد ثلاثة تتفق على تعزيز حركة رجال الأعمال

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ناقش قادة مجموعة رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، زائد ثلاثة، سبل التعاون في مكافحة جائحة كورونا-19 خلال قمة عُقدت عبر الفيديو يوم أمس الثلاثاء.وفي بيان مشترك تم إصداره بعد ساعتين من المناقشات، اتفق القادة على تعزيز حركة المسؤولين الأساسيين، بمن في ذلك رجال الأعمال.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قد دعا المجتمع الدولي إلى ضمان أكبر قدر ممكن من حرية حركة رجال الأعمال الذين يحملون شهادات تثبت أنهم بصحة جيدة، ولقي هذا الاقتراح اتفاقًا خلال اجتماع مجموعة العشرين الأخير، كما لقي ترحيبا مرة أخرى في قمة الأمس.وتضمن البيان خططًا لاستخدام الحلول الرقمية التي بدأت في كوريا الجنوبية، بما في ذلك تطبيقات الفحص خلال القيادة والتشخيص المنزلي. كما اتفق القادة على إنشاء احتياطي من المعدات الطبية الأساسية لضمان الإمدادات، وإنشاء صندوق آسيان لمكافحة كورونا-19. وشدد البيان على نية الدول الأعضاء في المجموعة التعاون في هذه الأزمة.وتخطط هذه المجموعة المكونة من الدول العشر الأعضاء في آسيان ودول شمال شرق آسيا الثلاث، كوريا الجنوبية والصين واليابان، لوضع خطط تعاون عملية خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء.