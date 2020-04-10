المحلية كوريا الجنوبية تقيم جهودها في الحد من مخاطر فيروس كورونا

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إنها تمكنت من التخفيف من مخاطر كورونا-19 بدرجة واحدة، بفضل المبادئ التوجيهية الصارمة للتباعد الاجتماعي.

وأوضح "كوان جون أوك" نائب مدير المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية كانت معرضة لخطر بدرجة "مرتفع للغاية" في الإصابة بالفيروس حسب تحديد منظمة الصحة العالمية، لكنها الآن خفضت درجة الخطر إلى "مرتفع"، وهو ثالث أعلى مستوى في مقياس المخاطر الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، والمكون من أربعة مستويات.

وأشار "كوان" إلى أنه بالإضافة إلى حالات الإصابة القادمة من الخارج، تم تخفيض عدد المرضى في المناطق الإقليمية.

ومع ذلك، حذر المسؤول الصحي الكوري أيضا من الرضا عن النفس، مشيراً إلى أن هناك انتشارا متقطعا للفيروس في منطقة العاصمة سيول وحول مدينة ديغو، كما أعرب عن قلقه بشأن العدوى من مصادر يصعب تتبعها، وشدد على أن السلطات المسؤولة تعمل جاهدة على الحد من مخاطر فيروس كورونا.





